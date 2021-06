Poste il rinnovo del Ccnl in provincia riguarda 790 lavoratori

ALESSANDRIA - È stato siglato ieri sera con tutte le organizzazioni sindacali il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente del gruppo Poste Italiane, valido fino al 31 dicembre 2023.

L’accordo - che nell'Alessandrino riguarda circa 790 dipendenti, impiegati negli uffici e nella consegna di corrispondenza e pacchi - prevede un aumento complessivo medio mensile di 110 euro pro capite e il pagamento di una tantum per il recupero del biennio 2020-2021.

È stato confermato inoltre il piano di assistenza sanitaria integrativa per tutti i dipendenti ed è stato rivisto il sistema delle relazioni industriali, alla luce dei processi di digitalizzazione in atto, con particolare attenzione alle prestazioni effettuate in modalità agile.

"L’intesa, raggiunta dopo un confronto fra l’azienda e le parti sociali, pone nell’anno segnato dalla pandemia solide basi per affrontare le nuove sfide del mercato - si legge in una nota di Poste - L’accordo tra le parti rafforza, in un momento di profonda trasformazione del mondo del lavoro, l’attenzione alla difesa dei diritti dei lavoratori, alla loro sicurezza e alla stabilità economica".