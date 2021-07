Tango a palazzo Ghilini, poi ancora musica e poesia

IL FESTIVAL - Mercoledì 21 e giovedì 22 luglio, con inizio alle ore 21.00, due nuovi appuntamenti del festival internazionale "Alessandria Barocca e non solo...", organizzato dall’associazione Pantheon sotto la direzione artistica della pianista e clavicembalista Daniela Demicheli. Mercoledì 21, palazzo Ghilini di Alessandria, sede della Prefettura e della Provincia di Alessandria, ospiterà nella sua corte l’evento, realizzato in collaborazione con le due istituzioni, "E adesso, Tango!". Il titolo dello spettacolo è dedicato a una delle più emozionanti forme d’arte create dall’uomo, che verrà "raccontata" dall’Ensemble Lorenzo Perosi (Marcello Bianchi – violino, Claudio Merlo – violoncello, Daniela Demicheli, pianoforte) insieme ai ballerini Giacomo Bombonato e Loredana Sartori. Musica e danza unite a descrivere le geometrie e rotazioni, gli slanci e i conflitti, la complicità e le tensioni del tango come espressione della nostalgia, del rancore per il tradimento, del tempo che passa e che non ritornerà, del rapporto intimo che si crea fra l’uomo e la donna nella vita, nella musica o nell’abbraccio del ballo. L’ingresso allo spettacolo è libero con prenotazione obbligatoria alla mail ufficiostampa@ asmcostruireinsieme.it.

Giovedì 22 luglio, a Tortona, nella chiesa di Santa Maria Canale, il duo composto da Alfonso Moretta (violino) e Nicola Giribaldi (pianoforte) renderà omaggio all’immensità dell’arte di Mozart, Saint Saens, Stravinsky (di cui ricorrono rispettivamente i 230, i 100 e i 50 anni dalla morte), Schubert e Brahms con il concerto dal titolo "…musica, unico bene mio, rendi più dolce il mondo…", realizzato in collaborazione con l’associazione Paolo Perduca. In un evento ricco di richiami a importanti anniversari, anche il suggestivo titolo, tratto dalla poesia "Inno alla bellezza”, vuole celebrare il 200° anno dalla nascita dell’autore, Charles Baudelaire. L’ingresso allo spettacolo è libero con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 339 4189727.

Il Festival Internazionale "Alessandria Barocca e non solo…" si svolge con il sostegno delle Fondazioni Crt, Cassa di Risparmio di Alessandria, SociAl, di Amag Spa e del Comune di Castellazzo Bormida.