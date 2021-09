Vho è tra i 'borghi più belli d'Italia'

TORTONA - Un piccolo borgo situato in posizione panoramica sulle colline tortonesi, fatto di antiche tradizioni e scorci fuori dal tempo: grazie a questa ricetta straordinaria Vho, frazione del Comune di Tortona, è stato selezionato - unico in Piemonte per quest’anno - tra i “Borghi più belli d’Italia”.

La proclamazione ufficiale, già annunciata all’inizio del 2021, avverrà il prossimo 9 ottobre alla presenza dei rappresentanti del Comitato del celebre club “I Borghi più belli d’Italia”, in una cerimonia ufficiale che vedrà coinvolte le autorità locali, a cui verranno assegnati la bandiera e l’attestato che certifica l’inserimento nella lista dei paesini più belli della nostra nazione. “Il belvedere di Tortona” - così è spesso definito Vho, per la sua posizione arroccata sulle colline tortonesi, a 210 metri sul livello del mare, è un vero gioiello, reso particolarmente singolare proprio dalla sua posizione e dal paesaggio che lo circonda.

Qui la campagna è tratteggiata sapientemente da filari che scorrono paralleli, si intersecano per poi essere interrotti da campi coltivati che assumono colori e diverse tonalità di verde a seconda della coltivazione, creando una scacchiera naturale di colture e vegetazione. Un borgo che vale il viaggio, come testimonia il Comitato “I Borghi più belli d’Italia”, proprio per quel fascino d’altri tempi che si respira nelle sue stradine di ciottoli. Vho si può vivere così, semplicemente passeggiando e godendosi l’atmosfera. Oppure si possono approfondire alcune delle tradizioni che lo rendono così speciale.