Gestione Ambiente incontra i cittadini

TORTONA - La nuova raccolta differenziata dei rifiuti: quanto è importante, com’è e quali sono i principali cambiamenti.

L’amministrazione comunale e Gestione Ambiente incontrano i cittadini per spiegare il nuovo sistema e per rispondere a eventuali domande e dubbi questa sera, giovedì 30 settembre alle 21, presso la palestra Codevilla all'interno del Palazzetto dello Sport in corso Alessandria a Tortona. L’incontro, per partecipare al quale è necessario esibire il green pass o l’esito del tampone negativo, sarà anche trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di Gestione Ambiente e Acos e sul canale Youtube del Gruppo Acos.

Domenica prossima 'Puliamo Tortona' Un'iniziativa per tutti volta a migliorare l'aspetto della nostra città

Si ricorda ai residenti della Zona 2 che stiamo ancora consegnando a domicilio i kit dei contenitori e del materiale informativo per la nuova raccolta differenziata, e che la data di inizio del nuovo sistema verrà comunicata in seguito.