C'è un po' di Tortona nel 'Gusto del Duomo'

MILANO - Un'iniziativa per raccogliere fondi per il restauro del Duomo di Milano ha visto anche un dolce tipico della pasticceria tortonese fra i prodotti in vendita, i baci di dama: la firma è quella di Carlo Cracco, famoso chef veneto, che ha rielaborato la ricetta originale per ottenere un risultato nuovo.

