Filip e Diallo lanciano Hsl

TORTONA - Vittoria, secondo posto momentaneo e maledizione del 'Coppi' sfatata per l'Hsl Derthona che piega 2-0 l'Asti e continua la risalita in classifica: ancora una grande prova tattica dei ragazzi di mister Zichella che contengono gli avversari non avendo paura di cambiare modulo quando necessario per poi colpire con le ripartenze del trio d'attacco.

Nel primo tempo le due squadre sembrano contratte e fermate dalla loro stessa paura così che per più di un quarto d'ora non si vede nulla, poi all'improvviso al 35' i padroni di casa passano in vantaggio: Diallo apre per Saccà sulla sinistra, cross e controcross al centro dalla destra di Otelè che pesca l'inserimento di Filip bravo a mettere in rete in acrobazia nonostante l'intervento disperato di Brustolin.

Nella ripresa l'Asti si getta in avanti alla ricerca del pareggio e ha le migliori occasioni in un colpo di testa di Trevisiol da distanza ravvicinata e in un tiro del neo entrato Virdis dalla sinistra che Teti smorza permettendo alla difesa di liberare. L'intervento di Legal per fermare Diallo viene sanzionato con un cartellino rosso che lascia gli ospiti in dieci, e proprio allo scadere un'incomprensione fra Brustolin e Ciletta lancia Diallo verso la porta ormai incustodita per un facile tap-in che vale il raddoppio: a fine gara per la prima volta i bianconeri possono festeggiare davanti alla 'loro' curva e anche il turno infrasettimanale contro il Pont Donnaz fa un po' meno paura.

HSL DERTHONA - ASTI 2-0

MARCATORI: pt 35' Filip; st 44' Diallo

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Gjura, Todisco, Emiliano, Luzzetti; Grieco (15' st Galliani), Filip; Saccà (45' st Procopio), Manasiev, Otelè (41' st Gueye); Diallo (46' st Brollo). A disp. Bertozzi, Imperato, Brollo, Valerio, Akouah, Mutti. All. Zichella

ASTI (4-2-3-1): Brustolin; Vespa, Legal, Ciletta, Vergnano (41' st Plado); Taddei (41' st Pezziardi), Acosta (13' st Virdis); Rosset, Picone, Trevisiol (13' st Toma), Piana. A disp. Zeggio, Binello, Simonelli, Lanfranco, Colonna. All. Montanarelli

ARBITRO: Mirri di Savona

NOTE Espulso Legal (32' st) per fallo da ultimo uomo su Diallo. Ammoniti Luzzetti, Filip, Zichella, Valerio; Legal. Calci d'angolo 5-3 per l'Asti. Recupero pt 1'; st 5'. Spettatori 600 circa