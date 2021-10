Tagli alla Tari per commercianti e privati

TORTONA - “Un aiuto concreto nei confronti delle tante aziende che hanno subito un danno diretto dalle disposizioni governative per limitare la diffusione del contagio del Covid-19, e indiretto cioè con un significativo calo del fatturato”.

Investiti 427mila euro

Commenta così il sindaco Federico Chiodi le riduzioni sulla tariffa rifiuti per l’anno 2021 per le utenze non domestiche, approvate nell’ultima seduta della giunta comunale, e parte delle misure di attenuazione dell’impatto economico dovuta all’emergenza sanitaria. “In totale il Comune destinerà 427 mila euro a favore di imprese e attività economiche e produttive, che saranno distribuiti sotto forma di riduzioni della parte variabile della Tari 2021. Si tratta di un importante sostegno per le attività di Tortona danneggiate dai lockdown, che rappresentano il tessuto economico della nostra città e garantiscono il lavoro a centinaia di tortonesi”.

Sfruttato il margine operativo

“La norma del Governo inoltre – prosegue il sindaco – lasciava ai Comuni un significativo margine operativo che ci ha permesso di estendere il più possibile la platea dei beneficiari”. Ad accedere a queste agevolazioni saranno, infatti, non soltanto tutte le attività che hanno dovuto chiudere a causa delle restrizioni imposte dal Governo, ma anche quanti, pur rimanendo aperti, hanno registrato un calo del fatturato tra il 2019 e il 2020 di almeno il 30%. Per poterne usufruire è necessario compilare l’apposito modulo predisposto dagli uffici comunali e disponibile sul sito web www.comune.tortona.al.it, autenticandosi tramite Spid o Cie alla pagina raggiungibile tramite il percorso “Portale del cittadino -Cosa fare per - Pagare le tasse e tributi”. Nel modulo, oltre ai dati dell’azienda comprensivi di codice Ateco, si dovrà indicare il motivo della richiesta (periodo di chiusura forzata o calo del fatturato).

97mila euro per utenze domestiche

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 31 ottobre, mentre le riduzioni verranno inserite nella bolletta che la società Gestione Ambiente emetterà all’inizio del 2022 a saldo del pagamento per la Tari di quest’anno. “Nei prossimi giorni – conclude il primo cittadino – definiremo anche anche le modalità per accedere alle riduzioni riservate alle utenze domestiche a cui abbiamo destinato altri 97 mila euro, e per il saldo Tari 2020 delle utenze non domestiche per il quale saranno a disposizione ulteriori somme a integrazione dei 136 mila euro già stanziati lo scorso anno”.