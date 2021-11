Torna 'Libriamoci' per l'ottava edizione

TORTONA - Ritorna, per l'ottava edizione, "Libriamoci" campagna nazionale per la lettura nelle scuole promossa dal ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal ministero dell’Istruzione – direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, che si svolgerà nella settimana dal 15 al 20 novembre.

Anche quest'anno il Comune di Tortona e il Sistema Bibliotecario Tortonese aderiscono, proponendo una lettura rivolta agli alunni delle scuole secondarie di primo grado cittadine da parte del sindaco Federico Chiodi. Come nel 2020 l'appuntamento sarà solo online, sul canale YouTube del Comune di Tortona, mercoledì 16 novembre alle ore 11: il tema scelto fra quelli proposti è "Il gioco del sè" e il sindaco leggerà brani tratti dal libro "L'eroe dai mille volti" di Joseph Campbell, testo pubblicato per la prima volta nel 1949 che tratta di mitologia comparata, confrontando i miti di varie culture del mondo, introducendo la teoria che riguarda la struttura mitologica del viaggio dell'eroe "archetipo".