Mascolo, rimandato l'esordio in Nazionale

MILANO – Esordio nella Nazionale maggiore rimandato per Bruno Mascolo.

La guardia della Bertram non è entrato nel corso della partita degli Azzurri contro i Paesi Bassi. Un successo sofferto per il team del ct Meo Sacchetti, che solo nel finale è riuscito ad avere la meglio sulla squadra guidata dal coach italiano Maurizio Buscaglia. Al Forum di Milano è finita 75-73 (Akele 18 punti). Nell’altra sfida del Girone H la Russia ha battuto l’Islanda 89-65, prendendosi così la leadership in solitaria del raggruppamento.



La Nazionale tornerà in campo a febbraio 2022, quando nella seconda finestra di qualificazione al Mondiale 2023 sarà impegnata nel doppio confronto con l’Islanda. Per Mascolo ora la sfida è essere nuovamente convocato e portare l'energia di questa storica 'chiamata' (primo atleta del Derthona) in campo con la sua Bertram, già nella prossima sfida di campionato di domenica sera contro la Fortitudo Bologna.