Tortona: cliente senza Green Pass. Multato anche il parrucchiere

TORTONA - Proseguono i controlli della Polizia Locale di Tortona che, in collaborazione con le altre forze dell'ordine, vigilano sul rispetto delle norme introdotte per limitare la diffusione del contagio da Covid-19, che in queste settimane hanno visto l’entrata in vigore di nuove regole oltre al passaggio della Regione Piemonte nella zona “arancione”.

In particolare, nei giorni scorsi, gli operatori hanno elevato due sanzioni presso un negozio di parrucchiere ubicato in centro città, per la mancata verifica del “Green Pass” ai clienti che si trovavano all’interno del locale, uno dei quali è risultato sprovvisto della certificazione che dallo scorso 20 gennaio è obbligatorio esibire anche per accedere ai servizi alla persona.

La sanzione, comminata sia al cliente senza “Green Pass” sia al titolare dell’esercizio per l’omesso controllo, ammonta a 400 euro.