Bertram per il centro. C'è TaShawn Thomas?

TORTONA - Dopo i colpi Christon e Candi, Bertram concentrata sul centro titolare (il confermato Cain partirà dalla panchina). Voci di mercato parlano di una trattativa avviata con TaShawn Thomas, 29 enne già visto in Italia a Cremona nel 2016-17, e reduce da una grande stagione in Francia a Le Mans. In questi giorni atteso incontro della dirigenza bianconera con l’entourage di Leonardo Okeke per decidere il futuro prossimo del talento che ha giocato a Casale (A2) l’ultima stagione.

Anche la Jbm al lavoro sul mercato. Primo nodo da sciogliere la permanenza di Fabio Valentini (play, 1999) che ha mercato in A2 alta (Treviglio?). Possibili sirene da Brindisi anche per Alvise Sarto (che è ancora nell’orbita Treviso). Radio mercato parla di un possibile arrivo alla squadra di Andrea Valentini di Quinn Ellis, esterno 19enne inglese, che Trento ha liberato da Capo d’Orlando e che potrebbe arrivare in prestito ai rossoblù.

Il valzer degli ex

Tanti ex di Casale e Tortona che si sono piazzati nel frattempo. Pietro Scibetta, ex team manager a Casale Monferrato ha accettato il pari ruolo alla sezione femminile della Reyer Venezia. Franco Ciani, ex tecnico vincente della Junior Casale, ha preso il posto di Edoardo Casalone - in questi giorni al suo primo raduno della Nazionale - sulla panchina di Torino (A2) dove potrebbe arrivare l’ex Junior Davide Denegri in cabina di regia. Lorenzo Pansa – che è stato vicino a diventare ds della Jbm – resta in panchina ed è il nuovo assistente di Michele Carrea (anche lui ex Casale) a Treviglio. Demis Cavina, ex tecnico del Derthona, tornerà in pista sulla panchina della retrocessa Vanoli Cremona (A2). Mattia Ferrari, ex tecnico di Casale tra Junior e JB Monferrato, ha vinto il campionato di Serie B riportando Rimini in A2. Le congratulazioni al tecnico di Milano che nei giorni della finale è diventato padre di una bambina.