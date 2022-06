ISOLA SANT'ANTONIO - AGGIORNAMENTO ORE 13.10 - È mistero sul ritrovamento del cadavere all’interno di una Opel avvenuta ieri sera (lunedì). Al momento una donna di Sale - pensionata - risulta scomparsa da ieri pomeriggio.

La donna è uscita di casa ieri pomeriggio per andare a fare compere, come ha spiegato il marito ai militari, e poi non è più rientrata. Poco dopo le 20, l’uomo ha chiamato il figlio chiedendo se avesse sentito la mamma non essendo riuscito a rintracciarla.

Poco dopo, però, alla sua porta c’erano i Carabinieri.

Ai proprietari della vettura, una Opel, si è arrivati perché vicino all’auto che bruciava è stato trovato il simbolo della Opel che, peraltro, aveva ancora parte della targa visibile.

Ma come è arrivata quella vettura in quel luogo impervio (cascina San Pio, argini del Po)?

Chiunque fosse alla guida avrebbe percorso l’argine per poi scendere per i campi, e arrivare in una zona senza strada tracciata e in mezzo agli alberi.



Al momento non si conoscono ancora le generalità della donna che risulta scomparsa. Sono in corso le analisi, intanto, sui resti rinvenuti sull’auto.

Tutte le ipotesi sono al vaglio dei Carabinieri, nulla è escluso.

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 - È mistero sul ritrovamento del cadavere trovato all'interno della macchina bruciata ieri sera in località San Pio a Isola Sant'Antonio.

L'auto risulta intestata a una coppa di Sale, marito e moglie. L'uomo è stato sentito dai Carabinieri, la donna, classe 1940, mancherebbe tuttavia all'appello dopo essere uscita di casa ieri. I Carabinieri stanno cercando di capire cosa sia successo, le indagini sono in corso.

Sul posto ora sono tornati i Vigili del Fuoco perchè, nel punto dove è stata trovata l'auto - che è già stata rimossa - c'è ancora una colonna di fumo.

ORE 9.56 - Terribile scoperta nel corso della serata di ieri a Isola Sant'Antonio, in località Cascina San Pio, in aperta campagna.

Il corpo carbonizzato di una persona è stato ritrovato all'interno di un'auto bruciata.

Un rinvenimento casuale quello dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, sul luogo di uno degli incendi che in questi giorni stanno flagellando la provincia di Alessandria.

Seguono aggiornamenti