Straordinario Poggio: vicecampione d'Europa

ROMA - Semplicemente straordinario: Federico Poggio fa il suo capolavoro, il risultato più importante di una carriera che l'alessandrino ha iniziato nella vasca della Scuola di Polizia, con lo Swimming Club Alessandria, passando poi per il Derthona, ora alle Fiamme Azzurre..

Agli Europei a Roma è medaglia d'argento nella finale dei 100 metri rana, protagonista di una fenomenale doppietta azzurra, alle spalle del campione del mondo Nicolò Martinenghi.

Classe 1998, recupero lampo dopo un infortunio che lo aveva costretto a saltare i Mondiali, un mese e mezzo di allenamenti e una condizione perfetta allo Stadio del Nuoto al Foro Italico: terzo tempo in batteria, quinto in semifinale, secondo nella gara più importante, 58''98, che è anche il suo personale. Con il tifo, a distanza, dei due club in provincia, dei tecnici che lo hanno seguito, dei molti amici alessandrini e tortonesi