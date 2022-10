Bertram, pullman per Reggio e abbonamenti

TORTONA – Due novità per i tifosi della Bertram. Il club organizza un pullman per la trasferta di domenica a Reggio Emilia. La seconda partita di campionato è in programma alle ore 17.35 al PalaBigi.

Il costo del servizio, andata-ritorno in giornata, che verrà effettuato al raggiungimento del numero di 30 adesioni, è fissato in 25 euro. La partenza è prevista alle ore 14 dal piazzale del PalaCamagna di Tortona. Per riservare il proprio posto è possibile contattare telefonicamente il numero 333 6501456. Termine ultimo per aderire le ore 19 di giovedì 6 ottobre.

Per tutti coloro che decidessero di aderire a questa iniziativa, la società propone il biglietto a 10 euro nel settore ospiti del PalaBigi.

Il sodalizio tortonese, inoltre, comunica di avere prolungato, fino alla mattinata di sabato 15 ottobre la campagna abbonamenti ‘We Do Better Together’. Due le modalità di acquisto delle tessere: presso la sede di via San Marziano 4 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato 15 ottobre dalle 10 alle 12) e sul sito di Vivaticket.

Sono disponibili posti in tutti i settori del PalaEnergica di Casale Monferrato.