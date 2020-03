Scopri tutte le soluzioni outdoor firmate Puntotenda

La primavera, quel momento dell'anno in cui riprendono le attività all’aperto e si torna a godere del proprio giardino o terrazzo in completo relax. Rinnovare il proprio outdoor è un’attività tipica di questo periodo e affidarsi a dei professionisti è sempre la cosa migliore: Puntotenda rappresenta sicuramente un’ottima scelta! L’azienda, con due show-room a Gavi e Tortona, è attiva da 40 anni sul territorio e si continua a contraddistinguere per qualità artigianale, design moderno ed eleganza dei suoi prodotti.

Rinnovando lo spazio esterno si avrà la possibilità di usufruire dell’Ecobonus che permetterà ai proprietari di immobili già esistenti di recuperare le spese per interventi di ottimizzazione energetica. Un bonus importante che permetterà di dotarsi di tende – a bracci o a caduta – vele e pergolati o pergole bioclimatiche, per creare nuovi ambienti da esterno completamente customizzabili. L’aliquota di detrazione per l’installazione di infissi e schermature solari è del 50%.

L’ecobonus 2020 può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere lavori finalizzati al risparmio energetico. Tra gli adempimenti previsti per beneficiare dell’ecobonus vi è l’obbligo di comunicazione Enea delle spese effettuate entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.

“Sicuramente l’Ecobonus rappresenta un grande incentivo per rinnovare i propri spazi esterni e per noi di Puntotenda è importante dare un valore aggiunto all’investimento che fa il cliente. Cerchiamo sempre di fornire un servizio di massima qualità che renda pienamente soddisfatto chi decide di affidarsi a noi per creare un outdoor da vivere in ogni stagione dell’anno” dichiarano Alessandro e Donatella, titolari di Puntotenda.

Ti aspettiamo nei nostri show-room per un preventivo personalizzato:

Gavi: Località Bettolino, 3 - Tel. 0143 645054

Tortona: Via Arzani, 50/52 angolo F.lli Pepe - Tel. 0131 813444