BT Sanix, l’alleato silenzioso contro tutti i tipi di nemici invisibili

L’effetto paralizzante di questa pandemia si è evidenziato in tutta la sua drammaticità e ci ha dimostrato quanto siano indispensabili alla nostra salvaguardia le inderogabili regole a cui tutti noi dobbiamo e dovremo sottostare. Tosse e starnuti spargono i virus che viaggiano molto velocemente.

E’ stato ampiamente dimostrato che un semplice starnuto fluttua liberamente nell’aria anche per più di dieci minuti, mantenendo inalterata la propria carica batterica e virale per ancor più tempo; Jonathan Sexton, ricercatore del College of public Health all'Università dell’Arizona, ha scoperto che sugli oggetti d’uso comune - ad esempio maniglie delle porte, telecomandi, tavoli, scrivanie, sedie, tessuti ecc – tende a concentrarvisi il maggior numero di germi e virus e che una sola superficie contaminata sarà bastevole ad innescare una contaminazione a catena.

Con il tempo si è avuto una sostanziale evoluzione nei sistemi di purificazione. Già dal 1870 con l’introduzione del carbone, nacquero i primi FILTRI al CARBONIO, mentre i filtri HEPA comparvero nei primi anni ’40 del XX secolo e vennero utilizzati per contenere la diffusione dei contaminanti radioattivi presenti nell’aria. Ed è nei primi anni del nuovo secolo che videro la luce tre nuove tecnologie quali la IONIZZAZIONE, l ’OSSIDAZIONE FOTOCATALITTICA ed infine i RAGGI UV.

Ed è nei nostri giorni che alcuni scienziati hanno pensato di combinare tutte questi sistemi di purificazione in un unico sistema tecnologico collaudato con cui si sanifica l’aria che respiriamo e le superfici che tocchiamo

Beyond Guardian Air è stato inserito dal Ministero nei dispositivi medici di classe uno ed è l’unico purificatore d’aria presente sul mercato che utilizzi una combinazione esclusiva di tecnologie. È un prodotto proposto da Vitha Group di cui la BT One Solution è distributore ufficiale.

Questa nuova tecnologia, unica al mondo, utilizza onde luminose e un processo catalitico per produrre ioni RF e di ioni multicarica che sono attrattiva nel filtro. Lo strato di carbonio, invece, pre filtra particelle anche di grosse dimensioni ,mentre il filtro impermeabile in polipropilenepre cattura le particelle infinitesimali fino a 0,1 micron, e possiede una luce UVC ad alta intensità che sfrutta le stesse proprietà ossidanti e ionizzanti della luce solare naturale.

“Grazie all’esclusiva combinazione di tutte queste tecnologie il purificatore d’aria cattura il 99,97% delle particelle presenti nell’ambiente e sulle superfici eliminandone tutti i contaminanti presenti”, conferma Gian Baricchi, direttore commerciale della BT One Solution: “distrugge virus, batteri, COV, fumo ed è perfetto per chi soffre di allergie, asma e silicosi”.

La tecnologia ACTIVEPure è stata scelta ed installata in molti ospedali di Milano, tra cui svetta l’ospedale Sacco, in molte scuole e in svariati Comuni, farmacie e dai primi del mese di luglio è stato scelto ed installato anche all’Hotel Acqui di Acqui Terme.

“Ancor di più, in questi ultimi tempi, noi albergatori sentiamo la grande responsabilità della tutela dei nostri Ospiti che ci onorano della loro fiducia. Nell’accoglierLi, il nostro imperativo morale deve condurci a scegliere sempre il meglio di quanto possibile”

A parlare è Gianna Debernardi, proprietaria dell’Hotel Acqui&Centro Benessere - storica struttura ricettiva di Acqui Terme - che ha riaperto dopo il lockdown e nonostante le difficoltà e che continua “... abbiamo scelto le macchine della linea BT Sanix Air perchè il trattamento avviene con il perossido di idrogeno e non con soluzioni irritanti, come l’ozono, che viene comunemente impiegato nella maggior parte delle disinfezioni. Infatti il perossido d’idrogeno non è una sostanza aggressiva in quanto non è un ossidante”.

L’esempio dell’Hotel Acqui dimostra che macchinari del genere sono adatti non solo ad enti pubblici e luoghi affollati in cui una sanificazione continua è dovuta, ma sono utilissimi anche in luoghi più raccolti, ma che necessitano di una costante disinfezione quali ad esempio negozi, estetiste, palestre ed uffici. Funzionano in modo discreto e non hanno bisogno di particolare “preparazione”: purificano senza stravolgere abitudini di vita e senza dover interrompere le attività lavorative.

