Dal 21 al 26 è la settimana per la prevenzione dell'invecchiamento mentale

TORTONA - Il centro Privatassistenza di Tortona, con la collaborazione della dr.ssa Bruna Amato, in occasione della Spim (Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale) 2020, dedicherà le giornate di mercoledì 23 (dalle 17 alle 19) e venerdì 25 (dalle 10 alle 12) settembre alle consulenze e check-up gratuiti contro l'invecchiamento mentale.

L'iniziativa si rivolge a chiunque voglia conoscere lo stato di salute delle proprie abilità mentali, senza vincoli per parteciparvi, salvo il volersi prendere cura di se stessi fin da subito. E' una valutazione gratuita delle condizioni cognitive e fornisce utili consigli per ostacolare il decadimento mentale, una verifica facile e divertente! Il test è fortemente consigliato nella fascia di età dai 45 ai 65, in quanto fornisce anche utili consigli su come prevenire l'invecchiamento e fronteggiare le piccole dimenticanze che iniziano a farsi notare già da questa età.

Durante la Spim, agli interessati saranno sottoposti dagli esperti test specifici, assolutamente “culture-free”, senza rapporto con il grado di istruzione del soggetto ma messi a punto per stabilire le sue varie abilità mentali, come l’attenzione, la concentrazione e la memoria. In circa 45 minuti il partecipante dovrà risolvere alcuni test in grado di dare una stima delle sue facoltà intellettuali. Alla fine della prova si otterrà un profilo neuropsicologico della persona che servirà agli specialisti per individuare eventuali punti deboli da rafforzare con strategie mirate.

Per richiedere il check up si può chiamare il centro Privatassistenza Tortona al numero di telefono 0131.1716557. I test sono completamente gratuiti.