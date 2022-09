Onoranze Funebri Fossati: da oltre un secolo al servizio dei cittadini

Da oltre un secolo, le Onoranze Funebri Fossati operano nel settore funerario, mettendo a disposizione delle famiglie colpite dal lutto professionalità ed esperienza maturate nel corso degli anni.

L'azienda è stata fondata da Taddeo Fossati, che iniziò la sua attività nel 1906 e, dalla fine degli anni '30, la sede è in via Emilia 35, dove si trova tutt'oggi. In pochi decenni, l'azienda sarà tra le più apprezzate e riconosciute nel settore.



Oggi è guidata da Claudio Fossati (quarta generazione) e si dedica interamente alle onoranze funebri offrendo un servizio sempre puntuale e al passo con le nuove esigenze. “Il nostro personale è qualificato, umano e premuroso – sottolinea Claudio Fossati – Ci occupiamo di tutti gli aspetti connessi alla perdita di una persona cara, dalle pratiche burocratiche alla preparazione e celebrazione delle esequie: in un momento così difficile, i famigliari hanno la necessità di raccogliersi nel ricordo della persona scomparsa, senza dover affrontare altre preoccupazioni. E noi, siamo qui per questo”.

Dal 2007, le Onoranze Funebri Fossati dispongono anche di una Casa Funeraria, sita in strada Statale per Genova 68, costruita rispettando tutti i criteri urbanistici e per offrire un servizio migliore e completo alle famiglie colpite da un lutto.

Oltre agli uffici e ad uno showroom, la struttura dispone anche di due camere ardenti, “Marte” e “Luna”, di una sala cerimonie e di un locale per la preparazione delle salme. Il tutto per integrare le prestazioni garantite dall'Impresa Fossati che da anni opera sul territorio.

“Tra i servizi che offriamo, c'è anche quello di cremazione, realizzato in collaborazione con i forni crematori presenti sul territorio – conclude – Garantiamo massimo rispetto e professionalità per questo rituale sempre più diffuso nell’ultimo secolo”.

Per informazioni:

Telefono: 0131 861063

Cellulare: 3487434642

Mail: info@servizifunebritortonesi.com

Sito: www.onoranzefossati1906.it